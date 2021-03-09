”Annelerin direnişi terörü yenecek, barışı getirecek”

HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek ve hediye takdim eden Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocuklarını terör örgütü PKK'dan isteyen annelerin alkışlarıyla karşılandı. Annelerin direnişini anlamlı bulduğunu belirten Beyoğlu,"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşına güven veren güçlü bir ülkemiz var. Annelerin şanlı direnişi terörü bertaraf ederek barışı sağlayacak" dedi.



Beyoğlu'na sevgi gösterilerinde bulunan anneler, kendilerini görmemezlikten geldiğini düşündükleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi.



ANNELER TARAFINDAN İLGİYLE KARŞILANDI



554 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ve PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileleri ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, annelerin sorun ve taleplerini dinleyip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek ve hediye takdim etti.



Annelerle tek tek görüşerek kararlı mücadelelerine olan desteğini yineleyen Beyoğlu'nun anlamlı çıkarmasına eşi Dürdane Beyoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir ülke olduklarını belirten Beyoğlu, annelerin ortaya koyduğu direnişin terör örgütünün hesaplarını alt-üst ettiğini söyledi.



"EVLATLARIN BU DİRENİŞİ BARIŞI GETİRECEK"



Beyoğlu," 83 milyon olarak bir ve bütünüz. Hiç birimizin diğerinden farkı yok. Duygularımız bir, dualarımız bir,gönüllerimiz bir. Güçlü bir ülkemiz ve liderimiz var. Devletimiz bütün imakanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Tıpkı annelerimizin haklı eylemlerinde olduğu gibi. Annelerimiz bütün dünyaya çok güzel mesaj veriyor. "Biz huzuru istiyoruz, asıl barışı biz istiyoruz " mesajını veriyorlar. 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçırarak, devlet düşmanlığı aşılayarak bir yere varılmaz. PKK'ya seslenerek yanlış yolda olduklarını dile getiriyorlar.Eli kalem tutması gereken evlatları annelerinden kopararak bir sonuç elde edemezsiniz. Gelebilecekleri yer yine Türkiye'dir. PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara sesleniyorum, terörün kirli emellerine alet olmayın,ülkenize gelin ve annelerinizin hasretine son verin. Merhametli bir ülkemiz var. Ülkemiz, hiçbir zaman insanlarının arasına mesafe ve ayrım koymamıştır. Yeter ki biz devletimize,hükümetimize ve liderimize inanalım,güvenelim. Huzurun da barışın da aşın da işin de en iyisi ülkemizdedir. Bu direnişi gösteren annelerimizi tebrik ediyorum. Bütün benliğimiz ve mücadelemizle onların yanındayız. Rabbim evlatlarına kavuştursun,Türkiyemize zeval vermesin." dedi.



ANNELERDEN BAŞKAN BEYOĞLU'NA TEŞEKKÜR, İMAMOĞLU'NA GÖNDERME



Evlat nöbetindeki anneler, bugüne kadar verdiği destek ve ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.



Beyoğlu sayesinde Bağlar'a hizmet geldiğini dile getiren annelerden Ayşegül Biçer, eylemlerine destek vermemekle ve teröre mesafe koymamakla eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi. Biçer,"Belediye Başkanımız sayın Hüseyin Beyoğlu'nu gördük, çok mutlu olduk. Paralarımızın artık teröre ve Kandil'e değil, halka harcandığını biliyoruz.Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ilk günden beri bizlere her türlü desteği sağlıyor. Varlığı daim olsun. Diyarbakır ,Hüseyin Beyoğlu ile güzeldir. Hüseyin başkanın bu duruşu bizlerin yanında yer almayan ve Pervin Buldan'a kadınlar günü mesajı gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da kapak olsun, ders olsun." İfadelerini kullandı.