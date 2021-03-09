Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler yeni kararlar için Kabine'de

Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlama kararlarının alındığı normalleşme sürecinin başlatıldığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için yeniden bekleyiş başladı. Bu kapsamda "Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?" sorusu yeni haftayla beraber yeniden vatandaşların gündemine geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının yapılacağı tarih henüz bilinmezken toplantının genellikle hafta başında düzenlendiği biliniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Belirli aralıklarla düzenlenmekte olan Kabine Toplantısı için yeni haftayla beraber bekleyiş de başladı. 1 Mart tarihinde düzenlenen son toplantıda normalleşme kararları açıklanmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar ilerleyen tarihlerde yeni kararlar verilip verilmeyeceğini merak ediyor ve bu kapsamda kısıtlamaların gündemdeki yerini aldığı toplantı için bekleyiş sürüyor.
Kabine Toplantısı tarihi henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Toplantının 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.