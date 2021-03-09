Başkan Yıldız, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Yıldız, "Vatanın kurulmasında mücadele eden tüm şehitleri yetiştiren annelerdir. Bu annelerin evlatlarına kavuşması için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.



Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi yapan anneler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yalnız bırakılmadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Diyarbakır'a giderek 3 Eylül 2019'dan bu yana oturma eylemini sürdüren annelerle bir araya geldi. Eşi Seyhan Yıldız ile birlikte annelerle sohbet eden Başkan Yıldız, bu haklı mücadelelerinde her zaman annelerin yanında olduklarını söyledi.





VATANIN KURULMASINDA MÜCADELE EDEN TÜM ŞEHİTLERİ YETİŞTİREN ANNELERDİR



Her zaman annelerin yanında olduklarını belirten Başkan Yıldız, Biz Anadolu kadınlarının yanında olacağız, bu toprağın kadınlarının yanında olacağız. Çünkü bu toprağın kadınları Milli Mücadelede Malazgirt'ten başlamak suretiyle bu vatanın kurulmasında mücadele eden tüm şehitleri yetiştiren annelerdir. Buradaki anneler de evlatlarını vatan için büyüttüler, yetiştirdiler. Ama hain PKK Terör Örgütü onların evlatlarını kendilerinden aldı. Hasretle evlatlarının dönmesini bekliyorlar. Biz de bu mücadelelerinde annelerimizin yanındayız" dedi.





ANNELERİMİZİN EVLATLARINA KAVUŞMASI İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ



Başkan Yıldız, "Sayın cumhurbaşkanımız, devletimiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleye devam edecek ve bu annelerin evlatlarına kavuşması için tüm gücümüzle çalışacağız. Evet ateş düştüğü yeri yakıyor ama bizleri de yakıyor. Bunun farkındayız. Ben de evlatları olan bir babayım ama annelerin yürekleri farklı yanar. Bunu da annemden bilirim. Rabbim buradaki annelerimizi tez zamanda evlatlarına kavuştursun diye dua ediyorum. Buradan, Diyarbakır'dan tüm annelerimiz ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.