Çekmeköy Belediyesi'nden iki kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

Çekmeköy'de iki kardeşin atıl durumda bekleyen bir inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisi içinde bulunan cansız bedenlerine yönelik Çekmeköy Belediyesi'nden açıklama yapıldı. 'İki evladımızın acı kaybı' başlığı ile verilen açıklamada, "Mimar Sinan Mahallesi'ndeki inşaatta iki evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir yandan acılı ailenin yanında acılarını paylaşırken bir yandan da yasal sürecin işlemesi için Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaştığımız inşaat hakkındaki bilgileri kamuoyunun bilgisine de sunarız. Acı olayın yaşandığı inşaata, 2015 yılında yapı ruhsatı verilmiş. 301 ada 4 ve 5 parsel üzerinde başlayan inşaat için bir süre sonra toprak sahibi tarafından tapu iptal davası açılmış. 2016 yılında sonuçlanan mahkeme kararı ile tapu iptal edilmiş ve bu karara istinaden inşaat durdurulmuş. Mahkeme kararını takiben belediye, mevcut durumu kayıt altına almak için seviye tespit tutanağı tutmuş.



Müteahhit ve toprak sahibi anlaşmazlığı nedeniyle 5 yıldır inşaat halinde kalan yapı çevresi, belediye ekiplerinin denetimlerinde rutin olarak kontrol ediliyor. 28.10.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda kayıt altında bulunan yerinde tespit tutanağının yanı sıra inşaat Yapı Kontrol Müdürlüğü saha ekiplerinin rutin denetimlerinde de gözetim altında tutulmuştur. Yasal olarak belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen, iki kardeşin hayatını kaybetmesi, kurumumuzu da derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



'OYUNCAK VAR DİYE GİTMİŞLERDİR'



Acı olay dün yaşandı. 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kardeşin ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeş sokaktan geçiyor.

Evlerinin arkasında bulunan inşaatın, asansör boşluğu için kazılan çukurda ölü olarak bulunan iki kardeşin annesi Hanife Büyür, "Benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" dedi.