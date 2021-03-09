“CHP'nin yegane eseri Anıtkabir” diyen İstanbul Bağımsız Milletvekili Nazır Cihangir İslam CHP’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu ve CHP'ye katılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Nazır Cihangir İslam'a parti rozetini taktı. Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.
KILIÇDAROĞLU VE CHP'Yİ SERT DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ
CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, CHP, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kemalistleri eleştiren paylaşımları şöyle:
"CHP'NİN YEGANE ESERİ ANITKABİR"
29 Eki 2013: "CHP'nin yegane eseri Anıtkabir. Savaş döneminde ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 Milyon TL'ye maloldu, o da Marmaray gibi 9 yılda bitti. CHP seçimi kaybedince DP tamamladı ama CHP'nin tek projesidir."
"CHP TARİHİ BOYUNCA NE DEMOKRAT OLDU…"
3 Nisan 2012: "CHP tarihi boyunca ne demokrat oldu ne de sosyalleşebildi. Sosyalist Enternasyonal'den de atılmanın eşiğine geldi."
18 Mart 2012: "Bizim kemalist-laiklerin, ulusalcıların hatta sol liberallerin din ile sorunları kategoriktir."
2013: "Dinliyorum da Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem"
CHP'NİN ESKİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ŞAHİN MENGÜ'DEN TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan İstanbul Bağımsız Milletvekili Nazır Cihangir İslam'a da parti rozetini taktı. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden Cihangir İslam'a rozet takılmasına tepki gösterdi.
Mengü, yaptığı sosyal medya paylaşımında Cihangir İslam'a CHP rozeti takılmasına tepki göstererek "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.