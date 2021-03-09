Dağcılar, 3 bin 180 rakımlı karla kaplı! Mercan Dağları’na tırmandı

Tunceli'de 8 kişilik dağcı grubu, karla kaplı Mercan sıradağlarında yer alan 3 bin 180 rakımlı Cef Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.





Tunceli'de farklı yaş gruplarından oluşan 8 kişilik dağcılık ekibi, tırmanış için araçlarla Ovacık İlçesi'ne bağlı Şahverdi Köyü'ne gitti. Sabahın erken saatlerinde Mercan sıradağlarının en yüksek zirvesi olan Cef Dağı'na tırmanış gerçekleştiren dağcılar zorlu hava koşulları nedeniyle 7 saatte zirve yapmayı başardı. Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra kayarak bir saatlik iniş gerçekleştirerek etkinliği tamamladı. Grubun rehberliği yapan İsmail Ateş isimli dağcı, zaman zaman tipiye denk gelmelerine rağmen tüm ekibin tırmanışı başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.