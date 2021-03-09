Emekli savcıya dolandırıcılık tuzağı! Şüphelilerin 10 yıla kadar hapsi istendi!

Emekli savcı A.D.'yi telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra bankadaki hesabına sigorta yapılmadığını söyleyip emekli savcının kimlik bilgilerini alan Cüneyt E. ve İbrahim G., emekli savcıyı 100 bin TL dolandırdı. Emekli savcıyı kandıran dolandırıcılar hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

77 yaşındaki emekli savcı A.D.'yi 17 Eylül 2020 tarihinde telefonla arayan kadın şahıs, bankadan aradığını belirterek bankada açılmış olan hesabına sigorta yapılmadığını söyledi. Emekli savcı A.D. ise hesabına sigorta yapılması için internet bankacılığı şifresini telefondaki şahısla paylaştı.

ŞÜPHELENMEKTE HAKLI ÇIKTI

Sonrasında telefonda işlemi onayladığını söyleyen emekli savcı A.D., telefonu kapattıktan sonra şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine emekli savcı, bankanın müşteri hizmetlerini arayınca dolandırıldığını farkedip bankadan işlemlere ait dökümleri istedi. Dökümleri alan emekli savcı A.D., kendisinin arandığı gün hesabından 59 bin 875 ve 39 bin 875 lira paranın, aynı bankadaki iki ayrı iban numarasına havale yapıldığını anladı.

HESABINA SİGORTA YAPMA BAHANESİYLE..

Dolandırıldığını anladıktan sonra emekli savcı A.D., hemen savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Şikayet dilekçesinde kendisini Ayşe olarak tanıtan şahısın kendisini bankadan aradığını, şahsın kendisine hesabına sigorta yapılmadığın söylediğini, bunun üzerine kendisinin 'Sigorta yapılması gerekliyse yapılsın' dediğini, bunun üzerine şahsın hesap bilgilerini güncelleme bahanesiyle şifresini istediğini, kendisinin de verdiği belirterek şahsın 'Yapılan işlemleri onaylıyor musunuz?' demesinden sonra kendisinin de onayladığını söyledi. Emekli savcı şikayet dilekçesinin devamında 'Ben daha sonra yapılan işlemlerden şüphelenince bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve dolandırıldığımı öğrendim. Bankadan işlemlere ait döküm alınca yaklaşık 100 bin liranın iki ayrı iban numarasına havale yapıldığını gördüm. Beni arayan telefon numarasını defalarca aradım ancak şahıslara ulaşamadım" dedi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Emekli savcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bankadan parayı çeken kişilerin 34 yaşındaki Cüneyt E. ve 18 yaşındaki İbrahim G. oldukları tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

'DOLANDIRICILIK İŞİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Şüpheli Cüneyt E. savunmasında, müştekiyi tanımadığını belirterek, "Müştekinin hesabından, hesabıma gelen 39 bin 875 lira para doğrudur. Ben bu işlem için 2 bin lira para aldım. Benim iş yaptığım zamanlarda tanıdığım ve ismini Serdar olarak bildiğim kişi, benim hesabımı kullanmak istedi. Ben de önceki ticari ilişkimizden dolayı kendisini kırmadım. Bunun için sadece 2 bin lira para aldım. Çektiğim bütün parayı da kendisine verdim. Dolandırıcılık parası olduğunu bilmiyordum. Ben, kumar parası diye biliyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'HESABIMA KARŞILIK PARA TEKLİF ETTİLER'

Şüpheli İbrahim G. ise savunmasında 'Ben Kadıköy'de gezerken, tanımadığım iki kişi yolumu kesip banka hesabımı kullanma karşılığında para teklif ettiler. Kız arkadaşım ile buluşacaktım. Param olmadığı için bu teklifi kabul ettim. Birlikte bankaya gittik. Benim iban bilgilerimi, telefonda görüştükleri kişiye gönderdiler. Sonra hesabıma para geldi. Ben parayı banka şubesinden imza karşılığı çektikten sonra bu şahıslara verdim. Onlar da bana bin lira para verdiler. Bu kişilerin kim olduklarını bilmiyorum. Herhangi bir iletişim bilgileri yoktur. Dosyada ismi geçen diğer şüpheliyi tanımıyorum. Hesabıma gelen paranın suç konusu olabileceğini bilmiyordum" dedi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler Cüneyt E. ve İbrahim G., ifadelerinin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler mahkemedeki sorgularının ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Birbirlerini tanımadıklarını söyleyen şüpheliler, isimlerini bilmedikleri kişilerin talebi karşısında bu kişilere banka hesaplarını kullandırdıklarını ve bunun karşılığında çok az bir para aldıklarını iddia etti.

ŞÜPHELİLERİN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.