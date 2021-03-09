Eşine kızıp minibüsünü yaktı! “Geçmiş olmasın bilerek yaktım”

İstanbul Esenyurt'ta, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşine ve kayınvalidesine sinirlenen baba, kullandığı minibüsünü ateşe verdi. Sinirli baba, yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin geçmiş olsun dileklerine ise "Hiç geçmiş olmasın, bilerek yaktım" diye yanıt verdi.

Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sabah saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. İddiaya göre eşiyle boşanma sürecinde olduğu öğrenilen bir baba, çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evine gitti. Çocuklarına kavuşma umuduyla eşi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve gelen baba ile olumsuz yanıt alınca taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın bir sonuca varmamasıyla geldiği minibüsüne binerek olay yerinden uzaklaşan baba, boş bir arazi üzerinde aracını park etti.

MİNİBÜSÜNÜ ATEŞE VERDİ



Aracından inen baba, yaşadığı duruma tepki göstermek amacıyla minibüsünü ateşe verdi. Yaşananları şaşkınlıkla izleyen mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

"BİLEREK YAKTIM"



Yangının kontrol altına alınmasının ardından araç sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten itfaiye ekipleri, beklemediği bir karşılık aldı. Aracını ateşe veren baba "Hiç geçmiş olmasın, bilerek yaktım" diye yanıt verdi.

"ÇOCUKLARIMIN SESİNİ DUYMAYA HAKKIM YOK MU"



Eşinin ve kayınvalidesinin çocuklarını kendisine yaklaşık altı aydır göstermediğini ileri süren baba "Altı aydır bir kere çocuklarımın sesini duymak istedim. Kaynanam ve eşim telefonda bile sesini duyurmuyor bana. Çocukların sesini duymaya hakkım yok mu?" ifadelerini kullandı.