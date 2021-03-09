Eşini döven koca Hem uzaklaştırma aldı, hem de tutuklandı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karabük Atatürk Mahallesinde sabah saatlerinde eşine tehdit ve hakaret eden Ayhan D., eşi Derya D. nin şikayetçi olması sebebiyle dün 1 ay uzaklaştırma cezası aldı, mahkemeye çıkartılan Ayhan D. tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; Derya D.(bayan) eşi Ayhan D.(erkek) ile tartıştıklarını eşinin kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ve kendisini darp ettiğini eşinden davacı ve şikayetçi olduğunu 6284 sayılı kanun kapsamında gerekli önleyici ve koruyucu tedbir kararlarını talep ettiğini beyan etmiştir. Ayhan D. isimli şahıs da eşi Derya D. isimli şahıstan şikayetçi olmuştur. Derya D. isimli şahsın alınan doktor raporu "Hayati tehlikesi yoktur. BTM ile giderilebilir." şeklindedir. 6284 sayılı kanun kapsamında şüpheli Ayhan D. isimli şahsa 30 Gün Süre ile Önleyici ve Koruyucu Tedbir Kararı uygulanmıştır, hazırlanan tahkikat evrakları Cumhuriyet Savcılığına gönderilen şüpheli Ayhan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Karabük Kapalı Ceza evine konuldu" denildi.