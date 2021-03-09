Eyleme bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP il binası önünde nöbet tutan annelerin eylemine bir aile daha katıldı. Eylemin 554'üncü gününde bir annenin daha katılımıyla sayı 214 oldu.





Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. Evlatların terörün elinden kurtarmak için direnen Diyarbakır annelerinin eylemine, bir aile daha katıldı. Batman'da terör örgütü PKK tarafından 17 yaşındayken kaçırılan Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan'da oğlu için eyleme katılırken, aile sayısı 214 oldu. Anne Remziye Yenidoğan, oğlunun HDP tarafından kandırıldıktan sonra dağa kaçırıldığını söyledi.