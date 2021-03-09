Firari FETÖ’cünün oğlu uyuşturucu madde yetiştirirken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari Emniyet Müdürü M.E. yakalandı.Firari emniyetçi M.Ö.'nün oğlu uyuşturucu madde yetiştirirken yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski Emniyet mensubu FETÖ'cüler gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Ankara Keçiören ilçesinde aynı binada iki farklı adreste gizlendiği tespit edilen eski 1.sınıf Emniyet Müdürü M.Ö. ve M.E.'nin adresine yapılan baskında M.E. isimli firari müdür yakalandı.

FETÖ'CÜNÜN OĞLU UYUŞTURUCU YETİŞTİRİCİSİ ÇIKTI

Aynı binada farklı bir dairede firari M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik yapılan baskında ikametinde uyuşturucu yetiştiriciliği için profesyonelce hazırlanmış bir düzenek ve bu düzenek içerisinde esrar maddesi yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen çok sayıda hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu yetiştirilen evde bulunan firari müdür M.Ö. nün oğlu gözaltına alındı. Firari her iki müdüründe FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce üst düzey yöneticisi olarak fişlendikleri ve her ikisinin de Bylock kullanıcısı oldukları tespit edildi.