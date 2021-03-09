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Gençleri zehirliyorlardı! İşte böyle yakalandılar!

Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu madde satarak özellikle gençleri zehirleyen 13 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 9.3.2021 11:34 ABONE OL
Gençleri zehirliyorlardı! İşte böyle yakalandılar!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu madde satarak özellikle gençleri zehirleyen 13 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Şişli, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Eyüp, Beykoz, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beyoğlu İlçeleri ile Tokat İli'nde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

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Gençleri zehirliyorlardı! İşte böyle yakalandılar!
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