Hemşirenin kalbinden tanık olduğu hayatlar! Kanser olduğu yetmezmiş gibi kocasından şiddet gören hasta!

O bir sağlık kahramanı. Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte her biri hayatımızın kahramanı olan sağlıkçılardan sadece biri Nezahat Kaya. Tam 17 yıldır hemşire olarak çeşitli hastanelerde görev yaptı. Bir çok insanın hayatına dokundu. Serum takma, damar yolu açmanın dışında mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu, onca yıldır dokunduğu yaşamlarda bıraktığı iz ve kendisine yadigar kalan hatıralarını kitaplaştırdı.

"Serumdan Kaleme Damlalar' adını verdiği kitabı ise Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık'tan çıktı. Bir hemşirenin güncesini oluşturan kitabını Nezahat Kaya, "Farkındaysan farkındalık yarat." işte bu cümlenin anlamını kavradıktan sonra başladı bu eserin yolculuğu. Hastane kokusu ile gerçek hayat hikayelerinin birleşimi. Ufak dokunuşların büyük kalplere açıldığı yolculuk. Dokunuşuyla yalnızca sağlığa değil zihnin ve kalbin kapılarına damlıyor hemşirenin serumu sihirli bir anahtar misali. Ve damlalar kelimelerle buluşuyor usul usul" diyor.

Hastaların hayatlarıyla bir hemşirenin hissettiklerinin kaleme yansıdığı kitapta, 36 çarpıcı hikaye var. İşte halen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Vakıf Gureba Hastanesi'nde Eğitim Hemşiresi olarak görev yapan Nezahat hemşireyi etkileyen hikayelerden bazıları:

KANSER HASTASI EŞİNE BİLE EL KALDIRMIŞ

* Hastamız kanser hastasıydı. Daha önce kemoterapi alan hastamız hastanemizde bir ay kaldı. Doktorumuz hastayı muayne ettiğinde vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit etti. Ben hastanın gözlerine bakınca onun şiddet gördüğünü anlamıştım. Kurduğumuz bağ ile bana açıldı. Onun kalbine dokunmam gördüğü şiddetin içinde yarattığı isyanı bana anlatmasına sebep oldu. Yıllarca gördüğü şiddeti saklayan bu hastanın tek sırdaşı ben olmuştum. Hastamız 6-7 ay içinde hayatını kaybetti. Bir hemşire olarak, onun kalbine dokunmak, içindeki yaraları sarmak benim mesleğimin kutsallığını bana bir kez daha kanıtladı. Tıbbın çözemediği hastalıklar için yoğun sarf çaba verilirken , bir insanın diğer bir insana güç uygulayıp, hastanelik etmesi affedilir bir şey değil.Hastamız kısa bir süre sonra kanser gibi bir hastalıkla mücadele ederken, kendisine uygulanan şiddetin acımasızlığının içler acısı halinde vefat etti.

İNTİHARIN EŞİĞİNDEN HAYATA

* Hastamız başka bir şehirden İstanbul'da troid nakli için hastaneye yatırılmıştı. 6 ay yatarak tedavi gördü. Öyle bir haldeydi ki hastane onun evi olmuştu. Çünkü başka bir yerde onun yaşama imkanı yoktu. Sadece hastane şartlarında yaşama tutunabiliyordu. Ansızın ataklar yaşıyordu. Sonunda nakil oldu. Ama nakilin sonucu olumsuzdu. Pozitif bir hasta olmasına rağmen başarısız nakilden sonra yaşama küstü. Onu yakın takibe almıştım. Bir gün intihar etmek istediğini sezdim. Çok şükür ki önlemiştim. Doktorundan izin isteyerek, onu evime götürmek istediğimi söyledim. Doktoru şaşırdı. 'Olmaz' dedi. Ama evimin hastaneye yakın olduğunu söyleyerek, acil durumda ilk müdehaleyi yapabileceğimi belirterek, ikna ettim. Özel izinli olarak hastamızı, her gece evime götürdüm ve her sabah yeniden hastaneye. 6 ay sürdü bu misafirlik. Birlikte yemek yaptık, eğlendik. Onu hastanedeki evinden normal bir eve kavuşturmuştum. Bu sıcaklık onu yeniden yaşama döndürdü. Yeniden nakil oldu. Aramızda müthiş bir bağ oluştu. Bu defa hayata tutundu. Nakil başarılıydı. Bu hastamız unutmam mümkün değil. Bende derin izler bıraktı.