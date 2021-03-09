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Her şey 11 dakikada olup bitti

BETÜL USTA BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 ABONE OL
Her şey 11 dakikada olup bitti
Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Kara Kuvvetleri kaza kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını tamamladı. MSB açıklamasında "Saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasına müteakip saat 14.30'dan itibaren ani hava değişimi olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef 14.41'de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir" denildi. Son dakika ayrıntılarına göre hava durumunun ani değişimiyle birlikte 11 dakika içerisinde askerlerimizin bulunduğu Cougar tipi helikopter düştü.
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Her şey 11 dakikada olup bitti
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