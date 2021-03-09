İETT'den icra skandalı! İETT otobüsü hacizlik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma hizmeti veren 150 yıllık İETT şirketi, emekli işçisi Nihat Yamaç'a haksız icra takibi başlattı. Mahkeme icra takibini iptal edince haciz işlemi tersine döndü. İcra davasını kaybeden İETT, emekli işçinin mahkeme tarafından belirlenen 700 liralık avukatlık ücretini de ödemedi. Bu kez işçi avukatı İbrahim Erdoğan 700 lira avukatlık ücreti alacağı için İETT otobüsüne haciz konulması talebiyle icra dairesine başvurdu.

İcra komedisinin yaşandığı dava süreci şöyle gelişti: İlk olarak İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) emeklisi Nihat Yamaç, İstanbul 20. İş Mahkemesinde hizmet tespiti davası açtı. İş Mahkemesi bu davayı reddetti. Bunun üzerine İETT avukatları, 3 bin 400 liralık avukatlık ücretini, davayı kaybeden emekli işçiden tahsil etmek için hemen icra takibi başlattı. İşçi avukatı ise İş Mahkemesi kararının henüz kesinleşmediğini belirterek icra takibine itiraz etti. İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi bu itirazı haklı buldu ve İETT avukatlarının vekalet ücreti için başlattıkları icra takibinin iptaline karar verdi.

ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR



İcra Mahkemesi ayrıca, icra iptal davasını kazanan emekli işçinin avukatına İETT'nin 700 lira vekalet ücreti ödemesine karar verdi. İşçi Nihat Yamaç'ın avukatı İbrahim Erdoğan da bu ücretin ödenmesi için İETT'ye başvurdu. 30 gün geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmayınca bu kez avukat Erdoğan, İETT'ye icra takibi başlattı.

Avukat İbrahim Erdoğan

İcra Dairesine başvuran işçi avukatı, mahkeme kararıyla belirlenen vekalet ücretinin ödenmesi için kendileri tarafından belirlenen bir İETT otobüsüne haciz konulmasını talep etti. İcra Dairesi, İETT'nin kamu kurumu olması nedeniyle, bu haciz talebi karşısında öncelikle kurumdan mal beyanı sorulacağını bildirdi. İETT yönetiminin bundan sonraki süreçte işçi avukatına, mahkeme kararıyla belirlenmiş 700 liralık vekalet ücretini ödeyip ödemeyeceği merak ediliyor