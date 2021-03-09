Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.
GENÇ KIZI DÖVDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI
Yaşanan gelişmeler üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı.
TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ
Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.
VİDEOYU ÇEKEN KİŞİNİN EL HAREKETİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Öte yandan şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.
İnsanlıktan utandıran görüntüler! Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir kadını canlı yayında darbetti! | Video