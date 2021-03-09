İnsanlıktan utandıran görüntüler! Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir kadını canlı yayında darbetti!

GENÇ KIZI DÖVDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Yaşanan gelişmeler üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı.