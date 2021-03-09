İpleri gerekirse kesip atarız

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Millet İttifakı'nda yeni bir çatlağa yol açtı. İmamoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun Akşener ile Buldan'ın isimlerini birlikte anması İYİ Partilileri çileden çıkardı. İmamoğlu'na tepki yağdı. Tepkilerden bazıları şöyle:Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.Hesaplı mesajların nereden geleceğini bilemez olduk. Allah şaşırtmasın kimseyi...Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık.Gırtlak dokuz boğum, sekizini yut birini söyle. Vatandaştan İstanbul'u yönetmek için yetki istediniz. Birilerine güzelleme yapmak yakışmadı.Bu yaptığınızın ne siyasi terminolojide ne de ahlaki yaklaşımda karşılığı yoktur. Bir yerlerden rol devşirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak bunun adresi ne İYİ Parti ne de onun muhterem genel başkanı Meral Akşener'dir. Bu yanlıştan dönün!Son derece münasebetsiz ve şuursuz bir tweet olmuş.Şehit analarının yüreğine hançer saplayacak kadar vicdansızsın. Diyet borcunu başka şekilde ödüyordun zaten, buna ne gerek.Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi.Paylaşıma gelen tepkilerle ilgili soru üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İmamoğlu'nun attığı tweet'i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular, dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" dedi.İmamoğlu'nun paylaşımına Diyarbakır Anneleri de tepki gösterdi. Ayşegül Biçer, "Eğer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü varsa bizim haklarımız nerede? CHP ve HDP'nin ittifakı bir kez daha belgelendi. İmamoğlu'nun tweet'ini şiddetle kınıyorum. İmamoğlu'nun yüreği yok" diye konuştu.SABAH