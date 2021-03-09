İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması: İstanbul'da 4 ilçeye 17 saat su verilemeyecek

İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE 17 SAAT SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Mimarsinan Su Dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyecek.