İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması: İstanbul'da 4 ilçeye 17 saat su verilemeyecek

İstanbul'da 4 ilçede 17 saat su kesintisi yaşanacak. Kesinti 3 ilçede 22.00'de bir ilçede ise 09.00'da başlayacak. Kesinti 10 Mart 2021 Çarşamba 15.00'te sona erecek.
İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE 17 SAAT SU KESİNTİSİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Mimarsinan Su Dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacak.
Çalışma nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyecek.
Bu ilçelerdeki kesinti 22.00'de başlayacak yarın 15.00'de sona erecek.
Beykoz'da ise kesinti yarın 09.00'da başlayıp, akşam 23.00'de sona erecek.İstanbul'un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su kesintisi İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 4 Mart 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Mart 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi