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İSKİ'den su kesintisi açıklaması: İstanbul'da 4 ilçeye 17 saat su verilemeyecek

Gelen haberine göre; İstanbul'da 4 ilçede 17 saate varan su kesintisi gerçekleşecek. Kesinti 3 ilçede bu akşam 22.00'de başlayacak, yarın 15.00'e kadar sürecek. Bir ilçede ise yarın 09.00'da başlayacak. İşte İstanbul'da su kesintisi ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.3.2021 11:11 Son Güncelleme: 9.3.2021 11:30 ABONE OL
İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması: İstanbul'da 4 ilçeye 17 saat su verilemeyecek

İstanbul'da 4 ilçede 17 saat su kesintisi yaşanacak. Kesinti 3 ilçede 22.00'de bir ilçede ise 09.00'da başlayacak. Kesinti 10 Mart 2021 Çarşamba 15.00'te sona erecek.

İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE 17 SAAT SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Mimarsinan Su Dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyecek.

Bu ilçelerdeki kesinti 22.00'de başlayacak yarın 15.00'de sona erecek.

Beykoz'da ise kesinti yarın 09.00'da başlayıp, akşam 23.00'de sona erecek.

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İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması: İstanbul'da 4 ilçeye 17 saat su verilemeyecek
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