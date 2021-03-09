İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’ten İmamoğlu'na tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la birlikte ismi anması tepkilere neden oldu.

ÖZTÜRK: "OLMADI EKREM İMAMOĞLU"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Gırtlak dokuz boğum, sekizini yut birini söyle. Vatandaştan İstanbul'u yönetmek için yetki istediniz. Birilerine güzelleme yapmak yakışmadı. Olmadı Ekrem İmamoğlu" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da; Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu'nun ismini anmadığını hatırlatarak, "Kaftancıoğlu'nu unutmuşsun İmamoğlu. DHKP-CHP'liler üzülmesin? HDPPKK ve FETÖ nezdinde bir Kadınlar Günü mesajında vatansever kadınların, şehit analarımızın, vatanımızın bütünlüğü için çalışan kardeşlerimizin adının geçmemesi bizi ziyadesiyle sevindirdi. Darısı Babalar Günü'ne!" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER VE PERVİN BULDAN'LI KUTLAMA

Ekrem İmamoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

BULDAN DA İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da; Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını etiketleyerek, "Teşekkürler Sayın Başkan" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN ATTIĞI TWEETİ BİZİM ARKADAŞLARIMIZIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU BEĞENMEDİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Başkanı İmamoğlu'nun kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımını arkadaşlarının çoğunun beğenmediğini, kendisinin de buna saygı duyduğunu bildirdi.