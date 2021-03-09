İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer’den İmamoğlu’na “Siyasi fırıldaksın!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" demişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu mesaj sonrası İmamoğlu'na "Teşekkürler Sayın Başkan" diyerek teşekkür etmişti. Ancak İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı aynı anda anması sonrasında İYİ Partililer ise çok sert bir şekilde karşı çıkmış, tepkilerini göstermişti.



"ALLAH'IN EKREM'İ, SEN NE MENEM BİR SİYASİ FIRILDAKSIN?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tepkilerin ardından, "Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum" demişti. İYİ Partililerin tepkileri sürerken, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medyadan konuyla alakalı yaptığı açıklama gündeme geldi. Yenerer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın Ekrem'i, sen ne menem bir siyasi fırıldaksın? Her açıklamanı, her icraatını talimatla yaptığın çok belli oluyor. Senden artık gına geldi" ifadelerini kullandı.