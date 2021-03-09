Kabaktepe'den hayvan barınağındaki vahşete tepki:  CHP'li belediyeler bakamıyorsa biz bakarız

Küçükçekmece Belediyesi'ne ait barınaktaki sahipsiz hayvanlar açlık ve bakımsızlıktan ölüme terk ediliyor. Bu duruma kayıtsız kalamayan çalışanlar, barınaktaki vahşeti sosyal medyada paylaşınca Belediye tarafından işten kovuldu. Haksız yere işten çıkarılan işçiler ve bir grup hayvan hakları savunucusu, bugün barınak önünde basın açıklaması yaprak Belediyeye tepkilerini gösterdi.