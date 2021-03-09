Kabaktepe'den hayvan barınağındaki vahşete tepki:  CHP'li belediyeler bakamıyorsa biz bakarız

Küçükçekmece Belediyesi'ne ait barınaktaki sahipsiz hayvanlar açlık ve bakımsızlıktan ölüme terk ediliyor. Bu duruma kayıtsız kalamayan çalışanlar, barınaktaki vahşeti sosyal medyada paylaşınca Belediye tarafından işten kovuldu. Haksız yere işten çıkarılan işçiler ve bir grup hayvan hakları savunucusu, bugün barınak önünde basın açıklaması yaprak Belediyeye tepkilerini gösterdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bu vahşete sessiz kalmadı. Kabaktepe yaptığı açıklama ile " CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait barınaktaki hayvanların açlık ve bakımsızlık sebebiyle ölmesi yüreğimi sızlattı.
CHP'li belediye can dostlarımıza bakmıyorsa biz bakarız. AK Partili belediyelerimiz canı gönülden hazır. İstanbul sahipsiz değil" ifadelerini kullandı