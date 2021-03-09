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Kaçak kazıda 3 gözaltı!

Bizans dönemine ait bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odasını buldukları ve kazıyı burada sürdürdükleri belirlenen 3 şahıs gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 9.3.2021 11:33 Son Güncelleme: 9.3.2021 11:48 ABONE OL
Kaçak kazıda 3 gözaltı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Jandarma yaptığı operasyonda, Bizans dönemine ait mezar odasında izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçenin Kale Mahallesi'nde izinsiz kazı gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. İnceleme yapılan kazı yapılan alanın, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. İnceleme yapılan kazı yapılan alanın, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi.

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Kaçak kazıda 3 gözaltı!
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