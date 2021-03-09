Kayıp kardeşlerden acı haber geldi! İnşaatta ölü olarak bulundular

İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür'den acı haber geldi. Büyür kardeşler, evlerinin yakınında yer alan bir inşaatta ölü olarak bulundu. Minik kardeşlerin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Büyür (4) ve Hüseyin Büyür (8) kardeşler, dün öğle saatlerinde sokakta oyun oynadığı sırada kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile soluğu karakolda aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, minik kardeşlerin yaşadığı evin çevresinde arama çalışması başlattı.

İNŞAATTA ÖLÜ OLARAK BULUNDULAR



Ailenin evinin yakınında yer alan bir şantiyede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, inşaatın içerisinde yağmur suyuyla dolu halde bulunan bir çukur tespit etti. Polis, Büyür kardeşlerin burada olabileceği şüphesiyle olay yerine itfaiye ekiplerini sevk etti. Çukurdaki yağmur suyunu tahliye eden itfaiye ekipleri, minik kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı. Çukurdan çıkarılan minik bedenler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İNŞAAT ALANINA GİRİŞTE ENGEL YOK



Büyür kardeşlerin ölü olarak bulunduğu inşaatın yaklaşık 6 aydır durmuş olduğunu ifade eden Mustafa Ağırdaş isimli bir mahalle sakini "Bir çocuğun inşaat alanına girebilmesi çok kolay. İnşaatta kimse çalışmıyor. Hiçbir işçi görmedik. Çalışma sesi duymadık" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLMÜŞ



Ağırdaş "İnşaattaki bir çukura yağmur suyu dolmuş. Çocuklardan birisi içine düşmüş. Diğeri de onu kurtarmaya çalışırken düşmüş diye duymuştuk. Zaten bugün camide anons yapıldı, 'Mahallede iki çocuğumuz kayıptır' diye. Akşam da böyle kötü bir olayla karşılaştık." diye konuştu.