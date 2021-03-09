Kısıtlama günü havaya ateş açan suç makinaları magandalar yakalandı

İstanbul'da kısıtlama gününde trafikte lüks ciple seyrettikleri esnada tabancalarla havaya ateş açarak terör estiren ve o anları sosyal medyada paylaşan "Mahşerin 4 Atlısı" lakaplı çete polisten kaçamadı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından lüks bir cipte iki kurusıkı sılahla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan dört kişinin toplam 33 suç kaydının bulunduğu kaydedildi.



Sarıyerde haftasonu kısıtlamasında ilçenin çeşitli semtlerinde ciple dolaşan Barış Ü.'nün , Görkem Ü.'nün (20), Cihan Ü. (32) ve Adem Y.'de (36) isimli kendilerine mahşerin dört atlısı adını takan 4 şahıs, ilçenin çeşitli noktalarında tabancalarla güpegündüz havaya ateş açarak terör estirdi. Trafikte seyrettikleri esnada havaya ateş açan mağandalar , vatandaşların da canını tehlikeye attığı için şikayet edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği öğrenilen şahıslar, havaya ateş açtıkları o anları ise cep telefonuyla kaydettirerek sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri paylaşılmasının ardından sosyal medya yoluyla işlenen suçları da takip eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan Sarıyer polisi, şahısların seyir halindeyken cipten ateş açtıkları noktanın Büyükdere Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti.

ÖNCE PLAKAYI ARDINDAN DA ÇETE ÜYELERİNİ TESPİT ETTİLER



Bunun üzerine cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içerisinden ateş açılan aracın Range Rover marka 34 GJ 4253 plakalı cip olduğunu tespit etti. Bunun üzerine plakayı sorgulayan Sarıyer polisi, araç sahibinin adresine ulaşması üzerine belirlenen adreslerde fiziki çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda havaya ateş açan şahsın 25 yaşındaki Barış Ü. olduğu tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu önceki gün devam eden çalışmalarda, adresi tespit edilen Barış Ü. sokakta kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan Barış Ü.'nün üstünde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SARIYER POLİSİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR



Şahsın gözaltına alınmasının ardından üzerinde ele geçirilen silah ile görüntülerde ateş açtığı silahın aynı olmadığı belirlendi. Bunun üzerinde araçtaki diğer şahısları yakalamak için çalışmalara devam eden Sarıyer polisi, saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde ateş açma olayının gerçekleştirildiği üzerinde 34 GJ 4253 plakalı Range Rover marka aracı durdurdu. Araç içerisinde olan 3 kişinin görüntülerdeki şahıslar olduğu tespit edildi. Bunun üzerin üst aramaları yapılan şahıslardan Görkem Ü.'nün (20) üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta da yapılan aramaların ardından Görkem Ü. dışında araçtaki Cihan Ü. (32) ve Adem Y.'de (36) gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ "MAHŞERİN 4 ATLISI" LAKAPLI ÇETE YAKALANDI



Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen 4 şüphelinin burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Gözaltına alınan şahıslardan Barış Ü.'nün emniyette, 2 adet "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Görkem Ü.'nün "Taksirle Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Cihan Ü.'nün 3 adet "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından, Adem Y.'nin ise 2 adet "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", 8 adet "Güveni Kötüye Kullanma", 7 adet "Dolandırıcılık", 2 adet "Mala Zarar Verme", "Özel Belgede Sahtecilik", "Oto Hırsızlığı" ve 2 adet "Evden Hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette toplamda 33 suç kaydı bulunan şahıslar, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi.