Mahrem yapıya ağır darbe

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa merkezli 13 ili kapsayan soruşturmada dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgütün TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan, sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulunan ve ByLock kullanan, aralarında görevde bulunan asker ve öğretmenlerin de olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak TSK personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Konya merkezli Ankara, Bolu, Burdur, Erzurum, Hatay, İzmir ve Manisa illerinde dün sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Edirne'de ise kardeş 2 şüpheli gözaltına alındı.İzmirmerkezli 46 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 103'ü muvazzaf 134 asker ile 14'ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri olan astsubay A.Ç. etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt hakkında tüm bildiklerini anlattı. FETÖ ile 2006'da tanıştığını anlatan A.Ç., örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmayıp gizlenmeyi başaran 18 astsubay, 4 subay, 2 öğretmen ve 1 memur olmak üzere 25 kripto FETÖ'cünün ismini tek tek verdi. Son 15 ayda düzenlenen 15 operasyonda A.Ç. ile birlikte toplam 281 kişi itirafçı oldu.