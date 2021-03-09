8 Mart çiçekleri kadın astsubaylardan

8 MartDünya Kadınlar Günü kapsamında birçok ilde kadın astsubaylar kadınlara çiçek dağıttı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere kadın muhtarları ziyaret etti.Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevili kadın astsubaylar tarafından Sarıyer Demirciköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, katılım yapan kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme de yapıldı. Samsun'da da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir standı ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'dan bilgi aldı. Başkan Demir, "2 gün önce bizi çok dehşete düşüren bir olay yaşadık. Samsun'da vuku bulan olay bizi oldukça utandırdı. Kadınlarımızın güvende ve emniyette olduğu, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşadığı bir hayat ümit ediyoruz" dedi. Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nın kadın personeli, bir alışveriş merkezinde KADES'i tanıttı. Alışveriş merkezinde stant açan kadın jandarma personeli, günlerini kutladıkları kadınlara jandarmanın faaliyetlerini anlattı. Zonguldak, Şırnak ve Kocaeli'nde de kadın astsubaylar vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilinçlendiren broşürleri dağıttı.