Meclis üyesinden başörtülü hekime çirkin hakaret

İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nde diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, 4 Mart'ta belediye meclis üyelerine toplu tarama yapmak için görevlendirildi. Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, kendisine Kovid- 19 testi yapılmak üzereyken Öztürk'e yönelik, "Senin başında şu şey (başörtüsü) varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım. Ya beni zehirlersen" diyerek hakarette bulundu. Bu sözler üzerine diş hekimi Öztürk, Temel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öztürk'ün avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, CHP'li meclis üyesi Temel hakkında "ayrımcılık ve hakaret" suçlarından dava açılması talep edildi. Öztürk, "Pandemi sürecinde bu kadar zor günler geçirdikten sonra mesleğinizi hiçe sayarak hekimliğimizi bir tarafa bırakıp herkesin içerisinde başörtümü gösterip 'şey' demesi beni rencide etti. Böyle bir tepkiyle karşılaştığım anda ellerim titredi. Bu tarz saldırılara uğramak gücümüzü kıramaz ama onurumuzu kırıyor" diye konuştu. Temel ise, sözleri rencide etmek amacıyla söylemediğini öne sürerek, "Özür dilerim, yanlış anlaşıldım" açıklaması yaptı.