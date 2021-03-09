Sakarya’da kul hakkına işte böyle giriyorlar!

Pandemi Türkiye Haritası'nda Sakarya'nın rengi 'çok yüksek riskli' anlamına gelen Kırmızı olmasına rağmen bazı vatandaşlar Pandemi kurallarını her gün hiçe sayıyor. Şehirde vali ve başkanın başlattığı 'Pandemi seferberliği'ne rağmen kural tanımayanlar büyük tepki aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Pandemi Türkiye Haritası'nda Sakarya'nın renginin 'kırmızı' olması nedeniyle 'Pandemi Seferberliği' başlattı. Ülke genelinde 17 ille birlikte rengi kırmızı olan Sakarya'nın renginin mavi olması için seferberlik yoğun olarak sürdürülürken, bazı kendini bilmezler ise Pandemi kurallarına uymamak için ellerinden geleni yapıyor.

BÖYLE GİTMEZ



Adapazarı cadde ve sokaklarında objektiflere yansıyan 'bu kadarda olmaz' dedirten o görüntülerde Temizlik-Mesafe-Maske (TMM) kurallarından uzak günlük yaşamlarına devam edenler büyük tepki aldı. Maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan, kalabalık ortamlarda bulunanları görenler vatandaşlar "Eğer böyle giderse Sakarya daha uzun süre kırmızı renkte kalır" dedi.

KUL HAKKI



Temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanlara tepkilerini sürdüren vatandaşlar, " Koronavirüs önlem ve tedbirlerine uymayanlar caba aylardır işyerleri kapanan esnafı hiç düşünüyor mu! Acaba hiç 'bizim gibiler yüzünden Sakarya'nın Pandemi rengi kırmızı ve esnaf bu nedenle işyerlerini açamıyor. Bu kul hakkına giriyor' diye düşünüyorlar mı! Acaba kul hakkına girdiklerinin farkındalar mı" diye sordu.