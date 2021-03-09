Şelalenin maskotu papağanlar

Antalya'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin maskotu papağan Alex, Sebastiyan, Riyo ve Kute herkesi kendine hayran bırakıyor. Şelalenin özel bölümünde duran An Alex, Sebastiyan, Riyo ve Kute amakadov cinsi 4 papağan, gün boyu şelalenin akışını ve denizdeki tur teknelerini izliyor. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ni görmeye gelen turistler Alex, Sebastiyan, Riyo ve Kute'ye hayran kalıyor ve onunla fotoğraf çektiriyor. Sabahın ilk ışıklarından akşam vaktine kadar manzaranın keyfini süren 4 papağan, turistleri dört gözle bekliyor.

ŞELALE İLE ÖZDEŞLEŞTİLER

Her gün onlarca turist Alex, Sebastiyan, Riyo ve Kute ile fotoğraf çektiriyorlar. Papağan ile fotoğraf çektiren Rus mühendis Tanya Shevcenko "Harike kuşlar ile böyle bir mikanda fotoğraf çektirmek çok hoş bir duygu. Şelale tablo gibi, yanında kuşlarda doğa harikası hayvanlar. Çok iyi düşünülmüş, Harika fotoğraf oluyor" diye konuştu. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler ise maskot papağanlara hayranlıklarını dile getiriyorlar

ÇEVİZ VE FISTIK TÜKETİYORLAR

Kuşlar ile turistlerin fotoğrafını çeken Onur Şahin, 4 papağanın günlük giderinin 80 TL olduğunu söyledi. Alex, Sebastiyan, Riyo ve Kute'nin günlük ceviz ve çam fıstığı tükettiğini de belirten Şahin, "Antalya'nın gönüllü tanıtım elçisi ve maskotu oldular. Şelaleye gelen herkes hayvanlar ile fotoğraf çektirmeseler bile 5 dakika hayvanlara bakıyorlar ve fiyatını soruyorlar. En çok sevdiği yiyecek çam fıstığı" diye konuştu.