Skandal hamle! Twitter Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait hesabı askıya aldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek sokakları karıştırma peşine düşen provokatörlerin ardından bir skandal hamle de Twitter'dan geldi.



RESMİ HESAP ASKIYA ALINDI



Twitter, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını kapattı.







"@bounrektorluk" adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.



TWITTER SAFINI BELLİ ETTİ



Sosyal medya platformunun bu skandal hamlesi "Twitter safını belli etti" şeklinde yorumladı.