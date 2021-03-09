Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Skandal hamle! Twitter Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait hesabı askıya aldı

Skandal hamle! Rektörlüğü'ne ait hesabı askıya aldı

Prof. Dr. 'nun 'ne rektör olarak atanmasının ardından bir takım karanlık odaklar harekete geçerek provokatif eylemlere imza attı. Yaşanan bu skandal gelişmelerin ardından bir hamle de sosyal medya platformu 'dan geldi. Sosyal medya platformu Twitter, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını erişime kapatarak safını belli etti

Giriş Tarihi: 10.3.2021 02:25 Son Güncelleme: 10.3.2021 02:48 ABONE OL
Skandal hamle! Twitter Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait hesabı askıya aldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek sokakları karıştırma peşine düşen provokatörlerin ardından bir skandal hamle de Twitter'dan geldi.

RESMİ HESAP ASKIYA ALINDI

Twitter, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını kapattı.



"@bounrektorluk" adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.

TWITTER SAFINI BELLİ ETTİ

Sosyal medya platformunun bu skandal hamlesi "Twitter safını belli etti" şeklinde yorumladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Skandal hamle! Twitter Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait hesabı askıya aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA