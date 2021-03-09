Son dakika: 15 yaşındaki genç evde ölü bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Tamer Arslan, uyumak için gittiği odasında ölü olarak bulundu. Arslan'ı uyandırmak için odaya gelen aile, çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı. Arslan'ın uyumadan önce fazla miktarda enerji içeceği içtiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kamiloba Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Tamer Arslan dün gece saatlerinde fazla miktarda enerji içeceği içtikten sonra uyumak için odasına gitti. Ailesi saat 12.30 olmasına rağmen uyanmadığını fark ettiği Arslan'ı uyandırmak için odasına girdi. Odaya giren yakınları hiç ummadıkları bir manzarayla karşılaştı. Arslan'ın hayatını kaybettiği anlayan ailesi, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemelerin ardından Arslan'ın cansız bedenini otopsi yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Arslan'ın odasından bir buçuk litrelik enerji içeceği çıktığı öğrenildi.