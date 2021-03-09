Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın Türkiye karşıtı hamlelerine tepki: Gereken cevabı vereceğiz

AB İLE İLİŞKİLER

AB'ye pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Macron'la bir video konferans gerçekleştirdi. Aynı şekilde sayın Merkel ile video konferans gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Şu anda önümüzde fırsat penceresi var. AB'nin açılan bu pozitif ajandayı daha da ilerleterek iyi işlere imza atması görüşümüzü yineliyoruz.

Yunanların botları geri itilmesi, Cumhurbaşkanımız tarafından altı çizilerek belgeleri ile beraber iletilmiştir. AB içinde aşırı sağcıların ideolojik Berlin duvarları ördüğünü göreceksiniz. AB açısından doğru bir yaklaşım değildir bu. Fransa'da iç güvenilk yasası, İsviçre'de alınan kararlar aşırı sağın daha fazla merkeze yerleştiğini görüyor. Bu Avrupa demokrasileri için büyü bir tehdittir.

Avrupa için tehdit kendi içerisindeki aşırı sağcıların daha da ilerlemesine yol açan yanlış politikalardan kaynaklanıyor.

MISIR'LA İLİŞKİLER

Mısır önemli bir ülke. Mısır devleti ve halkıyla geçmişten gelen güçlü bağlarımız var. Mısır'la olan süreç, diplomatik ilişkilerin aksadığı neden olduğu bellidir. Akdeniz'de yeni bir d urum var. Sadece gaz meselesi değil, Suriye meselesi söz konusu olduktan sonra Akdeniz'de neredeyse bütün dünyanın savaş gemileri yerleşmişti. Hidrokarbon hareketlilik kıyıdaş ülkelerin ortak formüller bulması gerektiriyor. Mısır'la bunları konuşabilecek zeminlerimiz vardır. Türkiye geçmişteki ilkeli tutumundan vazgeçmiş değildir. Bu karşılıklı olarak aynı yaklaşımın söz konusu olmasına bağlıdır.

"AFGANİSTAN BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Taliban'la olan süreç açısından pek çok aşamadan geçildi. Afganistan bizim açımızdan önemli bir ülke. İstikrarın çok önemli olduğunu Türkiye'nin güvenliğini de etkileyen bir mesele olduğunu biliyoruz. 1 Mart'ı Türk-Afgan Dostluk Günü olarak kutluyoruz. Kalkınma yardımlarını yapıyoruz. En çok misafir ettiğimiz genç başka ülkelerden Afganistan'dan Türkiye'ye geliyor. Bütün bu çatışma çözümlerinde arabulucu olarak Türkiye aranılan bir ülke. Diplomatik kapasitesi bakımından.

Prensip olarak bölge barışına katkı sağlayacak her türlü ara buluculuğun içinde oluruz. Türkiye aranılan, istenilen bir arabulucudur.

"ANTİSEMİTİZM İDDİALARI TAMAMIYLA YANLIŞTIR"

Türkiye'de antisemitizm veya husumet iddiaları tamamıyla yanlıştır. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında antisemitizm meselesini eleştirmektedir. Bunu İslam düşmanlığı ile birlikte ele almaktadır. Hatta kendisini ziyaret eden Yahudi kuruluşlarına İslam düşmanlığı ile antisemitizmin birleştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye azınlık haklarını en çok teslim eden ülkelerin başında geliyor. Ben AB Bakanlığı döneminden biliyorum. Hala Atina'daki cami meselesi, bir AB ülkesinin başkenti meselesi hala sorunludur. Mabetlerimiz hala saldırı altındadır. Türkiye Yahudi ve Hristiyanlara dönük sistematik bir nefret üreten politika, yaklaşım, siyasi organizasyon söz konusu değildir.