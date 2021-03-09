SON DAKİKA: Doğan Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılığa sunuldu...

NE OLMUŞTU?

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtilmişti.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir ize rastlanmıştı.