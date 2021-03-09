SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu! 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu, ziyarete ilişkin değerlendirmeler yaptı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

KANDİL'DE 25 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini dile getiren Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda son derece azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede en son Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi | Video

"ROMANYA BİZİM ÖNEMLİ ORTAKLARIMIZDAN BİRİ"



Bakan Akar, Romanya ziyaretine ilişkin ise, 'değerli dostum' diye nitelendirdiği Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'nın gösterdiği sıcak misafirperverliğe teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Romanya bizim önemli ortaklarımızdan biri. Hem iki ülke olarak hem de NATO çerçevesinde birçok ortak faaliyette bulunuyoruz. Görüşmeler son derece faydalı, yapıcı geçti. Askeri eğitim ve iş birliği konularında önümüzdeki günlerde atmayı planladığımız adımları da görüşme fırsatı bulduk. Bunları teferruatlı şekilde ele aldık. Bir yandan savunma ve güvenlik konularını diğer yandan da savunma sanayiinde iş birliği konularında neler yapılabileceğini karşılık olarak değerlendirdik. Görüşmeler sonucunda bazı adımları atmaya karar verdik. Bu yıl yapılacak askeri diyalog toplantılarını da Koronavirüs salgını tedbirleri dahilinde Türkiye'de yapmayı planladık. Önümüzdeki günlerde bunun kesin tarihi ve uygulama şeklini belirleyeceğiz."