Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kandil'e yazılan raporu ele geçirdik

İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam'da Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Soylu, "Belki sizlerin çok iyi bildiği, kamuoyunun bilmediği bir şeyi anlatıyım." diyerek, PKK'nın iç yazışma dilinin Türkçe olduğunu aktardı. Soylu, resmi yazışmalardaki kadar düzgün Türkçe kullanıldığına dikkat çekerken, Kandil'e yazılan raporun ele geçirildiğini belirtti, "Bunlar bizim mühendis olacak çocuklarımızı kaçırdılar" dedi.

Soylu, PKK'nın reklamının Batılı ülkelerce şiddetli şekilde yapıldığını ifade etti, " PKK'yı dünyaya iyi bir huylu tümör olarak paylaşmaya çalışıyorlar. PKK'yı en iyi siz biliyorsunuz, habis bir urdur." dedi.