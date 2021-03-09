Son dakika: Meteoroloji'den çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ile İstanbul, Yalova, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

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