SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı! Covid-19 rehberini güncelledi

POZİTİF ÇIKANLARA 48 SAAT ARALIKLAR TEST YAPILACAK

Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); ve Brezilya (P1) varyant suş ile enfekte olan vakaların izolasyonu en erken 10. güne kadar devam ettirilecek. Bu sürenin sonunda ise PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonu bitirilecek. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilecek.