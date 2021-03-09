Son dakika: Tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda dört katlı binanın depo katında faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G-44 Sokak'ta yer alan bir tekstil atölyesinde heniz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dört katlı binadan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.