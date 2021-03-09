Son dakika haberleri... 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

9 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

Son dakika: Türkiye'nin 9 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 64 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 94'e yükseldi. Toplamda 34 milyon 262 bin 280 test yapıldı. Bugün yapılan 139 bin 429 testten 13 bin 215 yeni vaka sayısı, 767 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 793 bin 632 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 632 bin 30'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 239 olduğu açıklandı.