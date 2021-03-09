Son dakika: Yarım milyonluk gasp girişimine 11 yıl hapis!

Büyükçekmece'de 30 Aralık'ta bankadan 532 bin lira çeken İlyas Y. adlı vatandaşı silahla gasp etmeye çalışırken çevredeki kişilerce yakalanıp polise teslim edilen şüpheliler Sefa A. ve Necmettin D. hakkındaki savcılık iddianamesi tamamlandı. Gasp şüphelilerinin, Abdurrahman Ç. ve Sezai D. ile de işbirliği içinde oldukları ortaya çıkarken, iddianamede şüphelilerin ayrı ayrı 'nitelikli yağma' suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Banka önünde meydana gelen olayda bankadan 532 bin lira para çeken İlyas Y., otomobiline bindiği sırada silahlı iki şüpheli aracın önünü kesti. Silah zoruyla parayı almaya çalışan şüpheliler, o sırada yoldan geçen polis otosuyla karşılaştı. Şüpheliler bir anda panikleyerek kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliyi, yakalayarak polise teslim etti.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre, 30 Aralık 2020 tarihinde Büyükçekmece'de bulunan bankadan İlyas Y.'nin 532 bin lirayı çekerek çantasına koyduğu aracına binerek otoparktan ayrıldığı sırada yaya olarak yürüyen bir kişinin sağ taraf aynasına çarpması ardından aynanın kapandığı İlyas Y.'nin 15 metre ileride durarak aynayı açmak için camını açtığı belirtildi. O esnada 25-30 yaşlarındaki kişinin belinden çıkardığı silah ile İlyas Y.'nin kafasına vurarak çantayı aldığı ve ardından iki kişinin aynı yöne doğru koşmaya başladığı anlatıldı.

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur İlyas Y.'nin bağırarak yardım talep etmesi üzerine sokakta bulunan esnafın bir şüpheliyi yakaladığı, şüphelinin yakalanacağını anlayınca para dolu çantayı bir kenara attığı ve yine vatandaş tarafından çantanın bulunarak İlyas Y.'ye teslim edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında mağdur İlyas Y.'nin alınan doktor raporunda kafa kısmında darp cebir izi olduğu belirtildi. Kamera kaydı incelemelerinde, taraf ve tanık beyanları incelemelerinde İlyas Y.'nin kafasına silahla vurup parayı alan kişinin Sefa A. (25) yanında bulunan ve araç camından parayı almaya çalışan şüphelinin ise Necmettin D.(45) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada şüpheli Necmettin D.'nin şüpheli Sefa A. ile birlikte olay yerine kiraladıkları araçla Silivri istikametinden geldikleri, araç GPS ve PTS kayıtlarından anlaşıldığı, kamera kaydı görüntülerinden ise şüpheliler Necmettin D., Sefa A. ve Sezai D.'nin birlikte hareket ettiklerine dair görüntü kayıtları bulunduğu aktarıldı.

Aracından çantası alınan İlyas Y.'nin yaptığı teşhiste çantasını alan Necmettin D. ve Sefa A.'yı kesin ve net olarak teşhis ettiği aktarıldı. Yakalanan şüphelilerden Sefa A. ve Necmettin D.'nin alınan ifadelerinde olayın oluş şeklini itiraf ettikleri, diğer iki şüpheliden Sezai D., Abdurrahman Ç.'nin suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

Şüpheliler Sefa A. ve Necmettin D.'nin alınan ifadelerinde olayı şüphelilerden Abdurrahman Ç.'nin yönlendirmesi neticesinde birlikte hareket ederek gerçekleştirdiklerini, olay günü İlyas Y.'nin para alacağı haberini Abdurrahman Ç.'nin kendilerine söylediği ve diğer şüpheli Sezai D.'nin de olayı gerçekleştirmek için plan yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

İddianamede, 1 Ocak 2021 tarihli ön inceleme tutanağında belirtildiği üzere şüpheliler Sezai D. ve Abdurrahman Ç. arasındaki whatsapp görüşme içeriklerinin birlikte hareket ettiklerine dair görüşmeler olduğu tespit edildi. Şüpheliler Sezai D. ve Abdurrahman Ç. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişlerse de, şüpheliler Sefa A. ve Necmettin D.'nin samimi itirafları, taraflar arasındaki whatsapp görüşme içerikleri ve kamera kayıtları değerlendirildiğinde suçtan kurtulmaya yönelik ifadelere itibar edilmediğine yer verildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olması sebebiyle 2 Ocak 2021 tarihinde tutuklandıkları ve halen tutuklu oldukları belirtildi.

Tüm soruşturma dosyası bir bütün olarak değerlendirildiğinde İlyas Y.'nin olay tarihinde gasp edilmeye çalışılan parayı çekeceğinin şüpheli Abdurrahman Ç. tarafından bilindiği ve bu parayı alabilmek için diğer şüpheliler Necmettin D. ve Sezai D. ile anlaştığı yanlarına Sefa A.'yı alarak fikir eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, şüphelilerin eylemleri teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmıştır denildi.

Şüphelilerin ayrı ayrı 'nitelikli yağma' suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.