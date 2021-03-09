Sosyal mesafesiz restoranda 29 kişiye 100 bin lira ceza!

İstanbul'da sosyal mesafe ve Koronavirüs salgını kurallarına aykırı hareket edilen müzikli bir restoranda Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden 29 kişiye 100 bin 50 lira idari para cezası kesildi. İş yerinde ayrıca 61 şişe sahte içki de ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan müzikli bir restoranda Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiğini saptadı. Sahte alkol veya içki de bulundurulduğu yönünde bilgiler edinilen söz konusu iş yeri akşam saat 21.45 sıralarında kontrol edildi. Sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde iş yeri içerisinde bulundukları tespit edilen 29 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 100 bin 50 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yerinde 61 şişe sahte içki de ele geçirildi. İş yeri sorumlusu Ö.G. (34) hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.