Tarımın başarılı kadınlarından “Ben yaptım, sen de yaparsın” çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3 bin 119 kadın yatırımcıya 2 milyar TL hibe, 5 yılda 2 bin 40 kadın çiftçiye girişimcilik eğitimi verdiklerini ve 340 kadın çiftçiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ana teması "Tarımda 21 Özgün Kadın" olarak belirlenen toplantıya katıldı. "Tarımda 21 Özgün Kadın" hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Ben Yaptım Sen de Yaparsın!" sloganı ile tarımsal üretimde başarılı olmuş, kendi fikrini hayata geçirmiş 21 ilham veren hikâyenin kahramanlarının kadın çiftçiler olduğunu ifade etti.

KADIN ÇALIŞANIN YÜZDE 41'İ TARIMDA



Gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği olduğunu söyleyen Pakdemirli şöyle konuştu:

"Ülkemizde toplam istihdamın yaklaşık yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Çalışan kadınlarımızın yüzde 41'i tarım sektöründe istihdam ediliyor. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür. Kadınlar, tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı noktasında. Bu nedenle, "tarımın gizli mimarları" ve "isimsiz kahramanları" olan kadınlarımızı gündemin ilk sıralarına almalı."

3 BİN 119 KADIN YATIRIMCIYA 2 MİLYAR TL HİBE



Bakan Pakdemirli şu değerlendirmede bulundu:

"Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, IPARD programlarında kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek öne çıkmasının sağlıyoruz. IPARD hibeleri kapsamında 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 Milyar TL hibe sağladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 4 milyar yatırım yapmasının önünü açtık. Yine, yereldeki kalkınma projelerini desteklediğimiz IPARD-LEADER programında, destek başvurusu yapacak Yerel Eylem Gruplarının yönetim kurulunda en az bir kadın üye şartı arıyoruz."

19 YILDA 3 MİLYONDAN FAZLA KADIN ÇİFTÇİYE EĞİTİM



Tarım Bakanlığı yürütülen tüm program ve projeler kapsamında, son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyetle, toplam 3 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim sağladıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 yılda ise yaklaşık 50 bin faaliyette 850 bin kadın çiftçimize eğitimler verdik. 2015 yılında başlattığımız "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programını yürüttük. Bu kapsamda; 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçiyi sertifika sahibi yaptık ve bir iş fikri ile proje hazırlamalarını sağladık. Ayrıca 2015 yılından itibaren gerçekleştirilen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni" ile dereceye giren başarılı projeler hayata geçirildi. Bu program sadece ülke çapında değil uluslararası platformda da sesini duyurarak, 2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerinde ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki ulusal projeden biri oldu.

BALDAN SARGI BEZİ YAPACAĞIZ



Derya Demircan "Arıcılığa başlamadan önce İstanbul'da tekstille uğraşıyordum. Çocuklarım dünyaya geldiğinde onları sağlıklı beslemek ve İstanbul'da büyütmemek için alternatif arayışına girdik. En büyük hayalimiz doğada yaşamaktı. Arı, arıcılık ve arı ürünleri hep ilgimi çekiyordu. Arıların bal yapma süreci mucize gibiydi. Bu konuda kendimi geliştirmek istedim. Önce arıcılık, ardından apiterapi (arı zehri tedavisi) eğitimleri aldım. Ardından bu işi Türkiye'de en iyi nerede yapabileceğimizin arayışına girdik. Siirt'te Pervari, Bitlis'te Hizan, Artvin'de Macahel, Karadeniz'de Anzer, Çanakkale'de Kaz Dağları'nı karış karış gezdik. Gittiğimiz bölgelerden topladığımız balları analize gönderdik. Analiz sonuçlarında Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kaz Dağları'ndan çıktığını gördük ve çiftliğimizi Kaz Dağları eteklerinde bulunan Bayramiç'e kurmaya karar verdik. Bizim için olmazsa olmaz yabani sarımsak. Yabani sarımsak, kestane, meşe ve çam ballarımızı antioksidan değerlerini yükselten önemli bir unsur.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI



Tarım ve Orman Bakanlığı ile kadın girişimciler ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınları desteklemek amacıyla ABC Deterjan ve Coca-Cola Türkiye ile iş birliği protokolü imzalandı.