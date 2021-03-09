TIR devrildi, şoför içeride sıkıştı

İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir TIR devrilerek yan yattı. Devrilen TIR'ın içerisine sıkışıp kalan şoför, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde saat 13.30 sıralarında seyir halinde bulunan bir TIR, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaza yaptı. İddiaya göre 34 BD 7466 plakalı TIR önce bariyerlere çarptı ardından da devrilerek yan yattı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞIP KALDI



Yan yatan TIR'ın şoförü aracın içerisinde sıkışıp kaldı. Kazaya tanıklık eden diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOL TEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ



Meydana gelen kaza sebebiyle otoyolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Dört şerit trafiğe kapatılırken, diğer araçların geçisi ise ise emniyet şeridi üzerinden yapıldı.