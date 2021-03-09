TIR kaza yaptı TEM kilitlendi

İstanbul Avcılar mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde orta şeritte seyir halinde olan bir TIR, şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte büyün oranda yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde orta şeritte seyir halinde bulunan bir TIR saat 15.00 sıralarında kaza yaptı. İddiaya göre TIR şoförü, henüz belirlenemeyen bir sebeple aracın kontrolünü kaybetti. Yolda savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ



Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.