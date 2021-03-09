Türkiye'den Kore'ye hukuk zaferi! Kore'ye Leman Hanım notası

Kore Büyükelçiliği'nde askeri ateşe sekreteri olarak görev yapan 54 yaşındaki Leman Figen Bekman, 24 yıldır görev yaptığı büyükelçilikten gerekçe gösterilmeksizin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı.

2012'de hukuk mücadelesi başlatan Bekman'a 135 bin 649 lira tazminat ödenmesine karar verildi. Kore Büyükelçiliği dokunulmazlık gerekçesiyle tazminat ödemeyi reddederken, Bekman büyükelçiliğe icra başlattı. Bekman'ın durumu bildirmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki çok sayıda büyükelçiliğin çalışanları bu noktada mağdur ettiğine dair şikayetler alındığı gerekçesiyle elçiliklere nota gönderdi.

Ankara'da yaşayan 54 yaşındaki Leman Figen Bekman, 1997'de Kore Büyükeliçiliği'nde askeri ataşe sekreteri olarak görev yapmaya başladı. 2010'da emekliliğe hak kazanan ancak çalışmaya devam eden Bekman, 2012'de gerekçe gösterilmeksizin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı.

PRİMLERİNİN YATIRILMADIĞINI ÖĞRENDİ



Büyükelçilikte 1997 ile 2010 yılları arasında çalışan Leman Figen Bekman, emekliliğe hak kazandıktan sonra 1999-2002 arasında 3 yıl boyunca sigorta primlerinin ödenmediği, diğer yıllarda ise aldığı gerçek ücret yerine asgari ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapılarak prim ödemesinin yapıldığını öğrendi. Bekman, Ankara 7. İş Mahkemesi'nde hem büyükelçilik hem de SGK aleyhine dava açtı. Mahkeme, Bekman'ı haklı bularak büyükelçiliğin eksik prim yatırdığı gerekçesiyle ödenmeyen 3 yıllık sigorta priminin tamamının ödenmesi, asgari ücret üzerinden yatırdığı primleri ise Bekman'ın aldığı ücret üzerinden yatırılmasına karar verdi. Mahkeme, emekliye ayrıldığı 2010'da bugüne kadarki sürede aldığı emeklilik maaş farkının da faiziyle birlikte Bekman'a ödenmesine hükmetti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NOTA VERDİ



Leman Figen Bekman, devam eden hukuk mücadelesinde durumu Dışişleri Bakanlığına da bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki çok sayıda büyükelçiliğin, çalışanları bu noktada mağdur ettiğine dair şikayetler alındığı gerekçesiyle elçiliklere nota gönderdi. Bakanlık, Türkiye'deki personellerin Türk İş Hukukuna tabi olduğunu belirterek, "Türkiye'de yerleşik yabancı misyonlarda istihdam edilen Türk uyruklu veya Türk uyruklu olmamakla birlikte Türkiye'de daimi olarak mukim personel, Türk iş hukukuna tabidir. Söz konusu personel ile misyon arasında iş sözleşmesinde, misyonun tabi olduğu ülkenin iş hukuku mevzuatının geçerli olacağı şeklinde bir maddenin bulunması dahi, bu durumu değiştirmemektedir. Bakanlık, misyonların söz konusu personelle ile olan iş ilişkilerinde Türk İş Hukukuna uygun davranılması gerektiğini, İş Hukuku kapsamına giren davalarda Türkiye'de yerleşik misyonların yargı muafiyetinin bulunmadığını ve misyonların bu davaları dokunulmazlıklarını ileri sürerek reddetmelerinin mümkün olmadığını bir kez daha önemle hatırlatılır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ HUKUK ZAFERİNİ KAZANDI



Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve 2012'de kıdem ve ihbar tazminatları ödenemeden gerekçesiz işten çıkarılan Leman Figen Bekman, ikinci bir hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 7. İş Mahkemesi'nin kararına göre iş akdi haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından feshedilen Bekman'ın kıdem tazminatı ile önem verilmediğinden ihbar tazminatına hak kazandığı belirtildi. Mahkeme, Kore Büyükelçiliği'nin Bekman'a 135 bin 649 TL tazminat ödemesine karar verdi. Büyükelçilik, dokunulmazlık gerekçesi ile tazminat ödemeyi reddederken Bekman icra takibi başlattı.

"16 YIL EMEK VERDİM"



Leman Figen Bekman, Kore Büyükelçiliği'ndeki görevine 1997 yılında başladığını ve uzun yıllara çalıştığını dile getirerek, "16 yıl emek verdim. Emekliliğimi kazandım ancak çalışmaya devam ettim. Emekli olduğumda primlerimin yatırılmadığını farkettim ve bir hukuk mücadelesi başlattım. Daha sonra 2012'de bir neden gösterilmeden işten çıkarıldım ve yeniden bir hukuk mücadelesi başlattım onu da kazandım. Büyükelçilik dokunulmazlık gerekçesi ile kararı tanımıyor, ben de bu nedenle paramı alamıyorum" dedi.