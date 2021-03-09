Uluslararası İstanbul yayıncılık buluşmaları gerçekleşti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6.'sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları'na katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları; İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'nın destekleriyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından 6.'sı düzenlenen buluşmaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, basım ve yayın camiasından isimler ile davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise programa video mesaj ile katıldı.



Tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan programda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaşı, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru; buluşmanın "Odak Ülkesi" olarak seçilen Azerbaycan'dan programa katılan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ord. Prof. Dr. İsa Habibbeyli birer konuşma gerçekleştirdiler.



"PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHİ YAZARI YAYINCIYLA BULUŞTURAN TÜM YAYINCILARIMIZI KUTLARIM"



Vali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmasında buluşmanın yayımcılık sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını belirtti. Vali Yerlikaya, konuşmasında "Geçen yıl yine burada yaptığım konuşmada demiştim ki: "Önümüzdeki yıl 100 ülke ve 500 yayıncıyla buluşmayı arzu ediyorum." Konu İstanbul ve İstanbul'daki bir buluşma olunca elimizde değil, hep zirveyi hedefliyoruz, hep daha iyisini istiyoruz. Yayıncılık mesleği öyle kolay bir meslek değil. Bir tutku, bir sevda gerektiriyor.



İnsanlığın büyük bir imtihandan geçtiği pandemi döneminde dahi yazarı yayıncıyla, kitabı okurla buluşturan, bu mesleğe gönül vermiş tüm yayıncılarımızı ve Türkiye Yayım ve Basım Meslek Birliği'ni ben de gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Vali Yerlikaya, ölümünün 700. yılı dolayısıyla UNESCO'nun 2021'i Yunus Emre'yi Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasında aldığını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya Dili Türkçe" seferberliğini başlattığına değindi.



"DÜNYA BİR KİTAP OLSA EN GÜZEL SAYFASI İSTANBUL OLURDU"



Buluşma kapsamında bu yıl iki önemli yenilik olduğunu belirten Vali Yerlikaya, "İlki, İstanbul Telif Ödülleri Yarışması. Bu yarışmanın amacı, yabancı yayıncıların, Türkçe kitapları kendi dillerine çevirip, yayınlamalarını teşvik etmek. 26 ülkeden 52 yayıncı, 661 kitapla bu yarışmaya başvurdu. Benim için, bu yayıncıların her biri ödülü hak etti. Bu yarışmalar, Türk yayıncılık sektörünün gelişmesiyle kültürel işbirliği sağlanmasına ve tanıtıma büyük katkı sağlıyor. Ödüle layık görülenleri, şimdiden tebrik ediyorum.



İkinci yenilik ise, İstanbul Fellowship'te odak ülkenin belirlenmesiydi. Bu yılın odak ülkesi, dost ve kardeş ülke Azerbaycan seçildi. İki devlet tek millet olmanın farkını burada da hissedeceğiz. Bu vesileyle, Dağlık Karabağ'ın 29 yıllık esaretine son verirken şehit düşen sivil-asker tüm kardeşlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun" dedi.



Vali Yerlikaya, konuşmasını "Dünya bir kitap olsa, onun en güzel sayfası, ya da şehirler bir şiir olsa, onun en güzel, en duygu yüklü mısraları İstanbul olurdu. Bu konuda mütevazı olamayız. Bu nedenle; İstanbul Fellowship-Uluslararası Yayıncılık Buluşmaları'na ev sahipliği yapmak da İstanbul'umuza yakışırdı. Etkinliğin; Türkçemize, edebiyat dünyamıza ve yayıncılık sektörüne hayırlı uğurlu olmasını diler, emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim." ifadeleriyle tamamladı.

Hediye takdiminin ardından Vali Yerlikaya ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmeleri ile program, oturumlarla devam etti.