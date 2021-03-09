‘Vur deyince halkımız öldürüyor’

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, kısıtlamanın kaldırılması konusunda herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Antalya'nın bir turizm şehri olduğunu da belirten Özkan, "Vur deyince öldürüyor halkımız. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz." diye konuştu. Özkan, yeni normalleşme sürecine alışmamız gerektiğini vurgulayarak, "Bir şekilde yeni normalleşme süreci ile iyi olacağız. Bundan sonra böyle yaşayacağız. Korona virüs, aşılama olduktan sonra hemen bitecek sanılıyor! Korona sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu. Bu anlamda bir şekilde farklı bir eğitim modeli bulacağız. Meslekler, her şey değişecek" dedi.

20 YIL ÖNCE İNTERNET YOKTU

Rektör Özlenen Özkan, koronavirüs kapsamında yeni uygulamaların insan hayatına girdiğini de söyledi. 20 sene önce internet diye bir şey olmadığını da belirten Özkan, "Biz 20 yıl önce makaleleri dergilerden okuyorduk. Şuanda her şey parmaklarımızın ucunda. Şimdi eğitim, kayıtlı olarak yapılıyor. Öğrenciler, kayıtları istedikleri kadar izleyebiliyorlar. İstediğiniz zaman evinizde her şey yapabilirsiniz. Evinizde topraksız tarım bile yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. İnsanların artık tek başlarına bir dünya kurmaları gerekiyor" diye konuştu. .