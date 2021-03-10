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Haberler Gündem Haberleri 10 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı ile 10 Mart korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı detayları

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11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen küresel kovid-19 salgınına ilişkin verileri resmi sitesinden duyurulmaya devam ederken Bakan Twitter hesabından da son durum değerlendirmeleri ve uyarılar yapılmaya devam ediliyor. 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. 10 Mart koronavirüs tablosu ile bugünkü vaka sayısı verileri ve ile ilgili son dakika detayları.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 21:19 Son Güncelleme: 10.3.2021 21:19 ABONE OL
10 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı ile 10 Mart korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı detayları

Küresel anlamda pandemi oluşturan kovid-19 virüsü ile ilgili olarak "corona virüsü son dakika" başlığı altında yurt ve dünyadan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kamuoyunun öğrenmek istediği son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgileri, "10 Mart koronavirüs tablosu" formatıyla Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. Bu bilgilerle birlikte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları, 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA! 10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulan "10 Mart korona tablosu" ve Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ve tüm detaylar şöyle;

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785

6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 770
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 291

5 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 302
  • HASTA SAYISI: 698
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 711

4 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 322
  • HASTA SAYISI: 685
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 873

3 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 520
  • HASTA SAYISI: 689
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 191
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10 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı ile 10 Mart korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı detayları
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