7. Büyük Kongre için geri sayım başladı

AK Parti, 24 Mart'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Büyük Kongre'ye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olarak katılacağı kongrede partinin en üst karar alma organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Kulislerde Başkan Erdoğan'ın yenilenecek parti yönetimine geçmişte AK Parti'de ve kabinede görev almış, şu anda milletvekili olmayan bazı isimleri alacağı konuşuluyor. 50 asil üyeden oluşan MKYK'nın kongrede yeniden şekillenmesinin ardından Erdoğan, bu isimler arasından Merkez Yürütme Kurulu'nu da yeniden şekillendirecek. Kulislerde, MKYK'da değişimin yüzde 50'den fazla olacağı konuşuluyor.