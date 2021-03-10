Adapazarı SGK Köprülü Kavşak hızlandırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SGK Köprülü Kavşak projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, şehir ulaşımında büyük bir ihtiyaca çözüm üretecek SGK Köprülü Kavşak projesinin hızla tamamlandığının altını çizdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle bölgede yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Başkan Yüce, kavşağı en hızlı şekilde tamamlayarak hizmete sunma hedefinde olduklarını belirtti. Yüce, daha sonra Ormanpark'ta ki çalışmaları da yerinde gördü.

SGK Köprülü Kavşak projesinin şehrin ulaşımı için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Şehir girişi niteliğinde olan bölgede zaman zaman yaşanan trafik sıkışıklıkları da projemizle birlikte inşallah sona erecek. Orhangazi Caddesi üzerinden gelen araçlar direkt olarak şehir merkezine ulaşımlarına devam edebilecek. Ayrıca yan yollar ile araçlar köprünün üst kısmına bağlanacak ve Erenler ile Serdivan istikametlerinde yolculuklarını kolaylıkla sürdürebilecek. Yan yollarımızın dönüş kollarını, yükseltme perdelerini tamamladık. Köprü ayaklarımızın ilki sona erdi, diğerine de başlamak üzereyiz. Çok şükür projemiz hızla ilerliyor. Yoğun bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.